В Астраханской области ряд АЗС перешли на отпуск до 40 литров бензина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Астраханской области ряд городских АЗС временно ограничат отпуск бензина до 40 литров на один автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания оперативного штаба по топливообеспечению.

Решение приняли по предложениям «Лукойла» и «Газпрома». Кроме того, часть городских заправок временно переведут на ограниченный график работы.

По словам Бабушкина, во второй половине июля ситуацию с топливом в регионе удалось стабилизировать и создать запасы сверх нормативного объема. Однако сейчас объем реализации на АЗС местами превышает объемы поставок в область.

«Меры носят временный, но необходимый характер. В моих соцсетях будут публиковаться актуальные графики работы автозаправочных станций. Кроме того, вся информация будет размещаться на ресурсе azs.astrobl.ru», — сообщил губернатор.

Он пояснил, что ограничения должны снизить сезонный и остаточный ажиотажный спрос после предыдущей волны дефицита. При этом разница между объемами пополнения запасов и продаж, по его словам, не превышает 10%. Особое внимание власти намерены уделить снабжению сельских районов.

Ранее, с 28 июля, в Астраханской области отменили действовавший режим заправки автомобилей по четным и нечетным номерам. Тогда АЗС вновь перешли на круглосуточную работу. До этого ограничения вводили на фоне повышенного спроса и очередей на заправках.