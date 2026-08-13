Западные страны просят Бразилию о посредничестве в контактах с Россией. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Российской Федерацией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим на слушаниях в Конгрессе.

«Ко мне обращаются, а в некоторых случаях и к президенту, послы и министры западноевропейских стран, которые просят нашего посредничества в диалоге с Россией», — сказал Аморим. По его словам, европейские политики отмечают, что Бразилия — одна из немногих стран, которая сохраняет выстроенный диалог как с Западом, так и с РФ.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин и бразильский лидер Лула да Силва обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Российский лидер поблагодарил бразильского коллегу за стремление помочь мирному решению конфликта. Лидеры также подтвердили схожие позиции по глобальным вопросам и договорились о координации в ООН.