Бывшего мэра Кизляра Шувалова арестовали за превышение полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Дагестан вынесено решение о заключении под стражу бывшего мэра Кизляра Александра Шувалова в связи с предъявлением ему обвинения в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС представители региональных силовых структур.

"Судом по делу о превышении должностных полномочий арестован экс-мэр Кизляра Александр Шувалов", - говорится в публикации.

Никаких более подробных данных пока не приводится. Что конкретно сделал Шувалов, и как именно он превысил свои полномочия, тоже не уточняется. Информация будет опубликована позднее.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году бывший глава Иванова Александр Шаботинский был задержан за превышение полномочий. Было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, с 2020 по 2024 годы Шаботинский, будучи зампредом правительства, создавал благоприятные условия для компаний, чтобы они получали контракты на капитальный ремонт многоквартирных домов без проверки качества работ.