Суд продлил арест бизнесмена Ильи Трабера по делу о заказном убийстве, фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Басманный суд Москвы оставил под арестом бизнесмена Илью Трабера ещё на два месяца. Это решение было принято в рамках уголовного дела об убийстве по найму. Об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в судебном процессе.

"Суд только что продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 17 октября", - заявил ТАСС один из защитников.

По информации, защита 75-летнего Трабера планирует обжаловать сегодняшнее решение в Мосгорсуде. Трабер не согласен с предъявленными обвинениями и вину отрицает. Бизнесмена привезли из Санкт-Петербурга в столицу для проведения следственных мероприятий по делу об убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. Петров был отцом первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

Ранее KP.RU сообщил, что Трабера с сообщником доставили в Москву 17 июня. Они проходят обвиняемыми по делу о заказном убийстве и незаконном обороте оружия.