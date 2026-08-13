АСТТА: туриндустрия Кипра так и не пришла в норму после оттока туристов из РФ. Фото: Stefan Auth / Global Look Press

Туристический сектор Кипра до сих пор не восстановился экономически после сокращения турпотока из России. Об этом сообщили РИА Новости в Ассоциации туристических агентств Кипра (ACTTA).

«Финансовый разрыв пока не был полностью восполнен, хотя это зависит от множества параметров», — заявили в ассоциации. В ACTTA отметили, что для объективной оценки ситуации необходимо учитывать инфляцию и альтернативные издержки.

Хотя в 2024 году были достигнуты рекордные показатели по числу туристов и доходам, эти цифры не отражают реальную картину, поскольку не учитывают недополученную выгоду от российских путешественников.

Ранее KP.RU писал, что в первом полугодии 2026 года Турция стала лидером среди зарубежных направлений у россиян. Её посетили 2,65 млн соотечественников, что на 8% больше, чем годом ранее. Египет занял второе место с турпотоком более 1 млн человек (+20%), а Вьетнам замкнул тройку лидеров, где рост спроса оказался столь высоким, что за полгода количество поездок превысило итоговые показатели всего 2025 года.