В Тюмени обсудили меры антитеррористической защиты на предстоящих в сентябре выборах

Фото: пресс-служба Правительства Тюменской области

В Тюмени 11 августа прошло заседание антитеррористической комиссии, которое возглавил губернатор Тюменской области Александр Моор. Главной темой стал комплекс мер по обеспечению безопасности на объектах, задействованных при проведении голосовании, которое пройдет с 18 по 20 сентября. Участники совещания детально проработали вопросы антитеррористической защищенности помещений, где будут работать избирательные комиссии.

Заместитель председателя областной избирательной комиссии Андрей Николаев сообщил, что уже сформирован перечень необходимых мероприятий, а также разработаны рекомендации по алгоритмам действий для членов участковых и территориальных комиссий при различных угрозах. Эти инструкции согласованы с региональными управлениями Росгвардии, МВД и УФСБ. Кроме того, подготовлены специальные памятки, регламентирующие порядок взаимодействия участковых комиссий с правоохранительными структурами в различных ситуациях.

В августе и сентябре для членов участковых избирательных комиссий запланирована серия тренировок и инструктажей, чтобы отработать практические навыки реагирования. Техническое оснащение участков также находится на высоком уровне. Из 1060 помещений для голосования в 447 будет организовано видеонаблюдение с трансляцией на служебный портал, а остальные 613 объектов оснастят средствами видеофиксации. Все эти помещения уже прошли необходимые проверки на соответствие требованиям безопасности.

С 20 августа в регионе стартует адресное информирование жителей о предстоящем Едином дне голосования, которое охватит более 75% населения области.

«Наша главная задача – обеспечить жителям возможность проголосовать. Должен быть четкий и понятный алгоритм действий всех органов», - подчеркнул губернатор Александр Моор.

В период с 1 по 31 августа сотрудники Росгвардии совместно с Главным управлением МЧС России по Тюменской области проводят обследование объектов, чтобы проверить соблюдение требований по инженерной и технической укрепленности, а также пожарной безопасности. Как доложил начальник регионального Управления Росгвардии Андрей Борисов, перед началом голосования все участки дополнительно осмотрят с применением специальных технических средств и служебных собак.

На каждом избирательном участке будет организована охрана общественного порядка, а при входе станут проводить досмотровые мероприятия с использованием металлодетекторов. Все эти шаги направлены на то, чтобы выборы прошли спокойно, а каждый житель Тюменской области чувствовал себя защищенным.