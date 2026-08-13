США обвинил более 40 стран в большой афере с грузами из Китая Фото: REUTERS.

Администрация США обвинила более 40 стран, включая Канаду, Мексику и Японию, в помощи Китаю обходить американские импортные пошлины. Соответствующий доклад под названием «Большая афера с перевалкой грузов» опубликовал Белый дом на своём сайте, украсив публикацию изображением троянского коня.

По данным американских властей, Китай использовал третьи страны для минимальной переработки, перемаркировки и переупаковки товаров, чтобы создать видимость их происхождения не из КНР. Это позволяло обходить высокие пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа.

Глава управления торговой и производственной политики Белого дома Питер Наварро заявил, что Китай применил «чрезвычайно изощрённые» методы организации перевалки грузов, назвав это «ограблением казны на десятки миллиардов долларов».

Напомним, в ноябре 2025 года Трамп ввёл против Китая 100-процентные пошлины сверх уже действующих. Он объяснил это решение планами Пекина по введению санкций против Вашингтона, а также анонсировал экспортный контроль для критически важного ПО.