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НовостиВ мире13 августа 2026 20:09

США обвинил более 40 стран в большой афере с грузами из Китая

Белый дом заявил об ущербе казне на десятки миллиардов долларов из-за помощи КНР со стороны ряда стран
Анна АДАМАЙТЕС
США обвинил более 40 стран в большой афере с грузами из Китая

США обвинил более 40 стран в большой афере с грузами из Китая

Фото: REUTERS.

Администрация США обвинила более 40 стран, включая Канаду, Мексику и Японию, в помощи Китаю обходить американские импортные пошлины. Соответствующий доклад под названием «Большая афера с перевалкой грузов» опубликовал Белый дом на своём сайте, украсив публикацию изображением троянского коня.

По данным американских властей, Китай использовал третьи страны для минимальной переработки, перемаркировки и переупаковки товаров, чтобы создать видимость их происхождения не из КНР. Это позволяло обходить высокие пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа.

Глава управления торговой и производственной политики Белого дома Питер Наварро заявил, что Китай применил «чрезвычайно изощрённые» методы организации перевалки грузов, назвав это «ограблением казны на десятки миллиардов долларов».

Напомним, в ноябре 2025 года Трамп ввёл против Китая 100-процентные пошлины сверх уже действующих. Он объяснил это решение планами Пекина по введению санкций против Вашингтона, а также анонсировал экспортный контроль для критически важного ПО.