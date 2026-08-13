Венгрия проводит аудит строительства АЭС «Пакш-2»: вот какое решение может быть принято по итогам

Мадьяр не ответил на вопрос о возможности остановки строительства АЭС в Венгрии. Фото: REUTERS.

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр воздержался от прямого ответа на вопрос журналистов о возможности прекращения строительства атомной электростанции «Пакш-2». Премьер напомнил, что проводится аудит проекта и указал, что решение о судьбе строительства атомной электростанции будет принято с учётом его результатов.

«При правительстве "Тисы" будут реализованы такие проекты, которые с точки зрения экономической эффективности, безопасности и защиты окружающей среды соответствуют интересам Венгрии и венгерских граждан», - сказал Мадьяр, общаясь с представителями прессы.

Он отметил, что «Пакш-2» является очень сложным и разветвлённым проектом, ряд аспектов которого связан с Евросоюзом.

Напомним, строительство атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» при участии России стартовало в Венгрии в феврале.

Ещё в апреле Петер Мадьяр заявил, что часть соглашений по строительству АЭС «Пакш-2» могут быть расторгнуты. Он пообещал внимательно проверить все контракты, связанные с проектом, и при необходимости изменить или отменить их.

Накануне стало известно, что венгерские власти инициировали проверку в отношении бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто. Расследование напрямую связано с реализацией проекта по строительству атомной электростанции «Пакш-2».