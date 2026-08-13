Американские дипломаты больше не будут продвигать идеи ЛГБТ*: вот что случилось

В США отменили указ Байдена для дипломатов о продвижении ЛГБТ*. Фото: REUTERS.

В США отменили указ Байдена о продвижении повестки ЛГБТ*, касающийся дипломатов. Такое решение принял Госдеп. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского дипломатического ведомства, оно доступно здесь.

«Госдепартамент США положил конец идеологически экстремальной и дискриминационной повестке дня в области разнообразия, равенства и инклюзивности, восстановив принципы заслуг, строгой дисциплины и подотчётности», - цитирует Fox News представителя Госдепа Томми Пиготта.

Пиготт подчеркнул, что задачей американских дипломатов является отстаивание интересов США на мировой арене.

Напомним, ещё в 2015 году Вашингтон назначил уполномоченного по ЛГБТ* в мире.

После прихода к власти Дональда Трампа в США началась корректировка гендерной политики. В частности, Госдепартамент США обновил внутренние правила пользования служебными помещениями, предписав сотрудникам, совершившим гендерный переход*, использовать туалеты в соответствии с их биологическим полом при рождении. Сам президент США не раз заявлял, что признаёт наличие только двух полов – мужского и женского.

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.