В Москве расстреляли автомобиль владельца элитного ресторана

В Москве обстреляли автомобиль известного ресторатора. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В центре Москвы обстреляли автомобиль, принадлежащий известному московскому ресторатору. Речь о 46-летнем бизнесмене, владельце элитного ресторана Levantine. Инцидент произошёл вечером 12 августа в Трубниковском переулке, информирует SHOT.

Сообщается, что в автомобиль попали две пули: одна прошла около бензобака, вторая попала в переднее стекло. При этом на месте нашли три гильзы калибра 9 мм. Ресторатор не пострадал.

Также сообщается, что полиция задержала одного подозреваемого.

Ранее в Подмосковье задержали мужчин за стрельбу из автомобиля. Оба были нетрезвые. Они сидели в машине и стреляли из предмета, похожего на пистолет.

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