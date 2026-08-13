Трамп ввёл пошлины на беспилотники и их комплектующие в размере 100%

Трамп ввёл пошлины на беспилотники. Фото: REUTERS.

США вводят пошлины на импорт беспилотников. Такое распоряжение сделал президент Дональд Трамп, информирует пресс-служба Белого дома. Импорт беспилотных аппаратов в релизе назван угрозой национальной безопасности США.

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал прокламацию, направленную на устранение угрозы национальной безопасности, которую создает импорт беспилотников и комплектующих к ним, в том числе за счет укрепления американской отрасли беспилотных систем и ее цепочек поставок», - сообщает пресс-служба.

Сообщается, что величина пошлин будет варьироваться в зависимости от размеров импортируемых аппаратов. Так, максимальная пошлина в 100% будет распространяется в том числе на аппараты с максимальной взлетной массой свыше 25 килограммов и с функцией тепловизионной съемки. В то же время на мелкие беспилотники вводится пошлина в 25%. Продукция из ЕС, Японии, Южной Кореи и ряда других стран будет облагаться льготной пошлиной в 15%, а пошлина на британские БПЛА составит всего 10%.

Ранее Пентагон признал отставание США от конкурентов в производстве дронов, сообщив, что страна находится на самом раннем этапе создания индустрии беспилотников.

Также сообщалось, что США потратят 400 млн долларов на закупку лазеров для борьбы с БПЛА.

Тем временем 25 штатов США подали иск против президента страны Дональда Трампа из-за новых пошлин, которые он ввел 24 июля для 60 стран. Главы штатов уверены, что пошлины нелегитимны.