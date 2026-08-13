Умер Причард Колон, 33-летний пуэрториканский боксёр

Умер боксёр из Пуэрто-Рико, который 11 лет боролся с последствиями полученной на ринге травмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Умер Причард Колон, бывший боксёр из Пуэрто-Рико. Об том написал в социальных сетях отец Колона, который был также его тренером.

«С сожалением сообщаю вам об уходе моего сына Причарда из этого мира. Теперь он в лучшем месте. Я сделал все возможное, чтобы исполнить его желание и мечту - привезти его в отпуск в Пуэрто-Рико, как он так сильно хотел, но не получилось. Спасибо за столько лет любви и молитв. Пожалуйста, молитесь за нас как можно чаще», - такой пост опубликовал Ричард Колон в соцсетях.

Причарду Колону было 33 года. 11 лет назад он получил тяжёлую травму на ринге. Соперник, боксёр Террел Уильямс из США, нанёс пуэрториканцу несколько запрещённых ударов. После этого Колона экстренно прооперировали, он провёл более семи месяцев в коме и до конца жизни так и не смог окончательно оправиться от последствий травмы.

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Ранее сообщалось, что на 35-м году жизни скончался представитель наилегчайшего дивизиона UFC, бразильский боец ММА Аллан Насименто.

Также сообщалось, что умер Дон Нельсон — пятикратный чемпион НБА и один из самых успешных тренеров в истории лиги. Спортсмен скончался 9 августа 2026 года в возрасте 86 лет.