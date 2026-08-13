Кирилл Дмитриев напомнил о своём призыве к Хантеру Байдену раскрыть правду об Украине. Фото: REUTERS.

Призыв главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева к сыну бывшего президента США Хантеру Байдену рассказать о связанных с Украиной коррупционных схемах стал ещё более актуальным. Об этом сам Дмитриев написал в социальной сети Х.

«Хорошо настоялось», - написал он после того, как американский журналист-расследователь Джон Соломон выступил по поводу доказательств деятельности Хантера Байдена.

Напомним, в июне Дмитриев обратился к Хантеру Байдену с призывом раскрыть информацию о коррупции его семьи на Украине и нарушениях, связанных с украинской газодобывающей компанией Burisma.

Также Дмитриев указал на то, что коррумпированность экс-президента США Джо Байдена лежит в основе украинского конфликта.

Ранее сын бывшего президента США Хантер Байден внезапно разоткровенничался в подкасте «Шоу Шона Райана». Он назвал Украину рассадником зла, где коррупция была возведена в абсолют.