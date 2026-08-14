Украинские инструкторы готовят африканских боевиков для противостояния с РФ. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Выходцы из африканских стран проходят подготовку под руководством украинских инструкторов, которые вербуют их для использования против РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах на востоке Ливии.

Собеседник агентства прокомментировал информацию суданского активиста о вербовке граждан Судана якобы для работы в охране и последующей отправке их в зону боевых действий на Украину и в Мали.

«Информация, распространенная суданским журналистом, ни для кого не является тайной. Действительно, существуют тренировочные центры в Таджуре, а также в районе дороги аэропорта в столице Триполи. Кроме того, есть тренировочный центр "Ат-Тикбали"», - сказал он.

Ранее военный омбудсмен Решетилова информировала, что в ВСУ числятся 16 тысяч наёмников из 72 стран.

Тем временем глава СК РФ Александр Бастрыкин объяснил, зачем иностранные наемники приезжают на Украину.

Напомним, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в составе украинской армии насчитывается более 50 тысяч наемников.