В Москве знали: Онищенко назвал наркозависимость Зеленского подтверждённым фактом со времён его выступлений в столице РФ

Онищенко указал на то, что Зеленский употребляет наркотики. Фото: REUTERS.

О наркотической зависимости Владимира Зеленского было известно ещё со времён его выступлений в Москве в составе команд «Запорожье-Кривой Рог-Транзит» и «95-й квартал», заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Зеленский - наркоман, это известно. И уже есть подтвержденные факты, что он лечился», - сказал Онищенко.

На эту тему ранее высказывались другие публичные фигуры.

Так, американский журналист Такер Карлсон указал на то, что Владимир Зеленский демонстрирует особенности поведения, характерные для человека, находящегося под воздействием препаратов, изменяющих сознание.

Напомним, Роберт Фицо прокомментировал появившуюся в сети информацию о существующей наркотической зависимости у Владимира Зеленского словами «дыма без огня не бывает».

Тем временем депутат Рады Дмитрук высмеял слова Зеленского, что тот не употреблял наркотики.