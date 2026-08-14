Над Ленобластью сбиты 15 БПЛА, идет работа ПВО

Над Ленинградской областью сбиты беспилотники. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные отражают попытку ВСУ атаковать объекты на территории Ленинградской области при помощи дронов. Уже сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом информировал губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 15 БПЛА. Боевая работа продолжается», - написал Дрозденко в Telegram-канале.

Ранее чиновник сообщил о том, что в регионе объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве.

Накануне российские силы противовоздушной обороны предотвратили попытку ВСУ атаковать объекты на территории российской столицы при помощи беспилотников. Два БПЛА, направлявшихся к Москве, были уничтожены вечером четверга 13 августа.

Ранее сообщалось, что сотрудник МЧС пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области. Как ВСУ ведут целенаправленные атаки на спасателей и бьют по пожарной технике, прибывшей на ликвидацию возгораний, читайте здесь на KP.RU.

О последствиях атаки БПЛА в Ростовской области ночью 13 августа 2026 подробно рассказываем здесь на KP.RU.