Стало известно, когда в Курильскую ЦРБ доставят машину скорой помощи, обещанную Путиным

Обещанную Путиным машину скорой помощи на Итуруп доставят на следующей неделе. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Новая машина скорой помощи, которую пообещал президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками Курильской ЦРБ на Итурупе, доставят в медучреждение на следующей неделе. Об этом со ссылкой на правительство Сахалинской области сообщает РИА Новости.

Отмечается, что губернатор региона Валерий Лимаренко поручил оперативно предоставить необходимый спецтранспорт. Спецавтомобиль с полным приводом уже выбрали из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска.

«Сейчас специалисты готовят машину к отправке на Итуруп морским транспортом», - рассказал представитель пресс-службы, добавив, что автомобиль доставят на остров на следующей неделе.

Ранее врачи Курильской ЦРБ побеседовали с президентом и признались, что новый автомобиль скорой помощи им бы не помешал. Губернатор Сахалинской области пообещал выполнить просьбу медиков.