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НовостиОбщество14 августа 2026 4:37

Стало известно, когда в Курильскую ЦРБ доставят машину скорой помощи, обещанную Путиным

Обещанную Путиным машину скорой помощи на Итуруп доставят на следующей неделе
Анастасия СУТОРМИНА
Обещанную Путиным машину скорой помощи на Итуруп доставят на следующей неделе. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Обещанную Путиным машину скорой помощи на Итуруп доставят на следующей неделе. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Новая машина скорой помощи, которую пообещал президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками Курильской ЦРБ на Итурупе, доставят в медучреждение на следующей неделе. Об этом со ссылкой на правительство Сахалинской области сообщает РИА Новости.

Отмечается, что губернатор региона Валерий Лимаренко поручил оперативно предоставить необходимый спецтранспорт. Спецавтомобиль с полным приводом уже выбрали из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска.

«Сейчас специалисты готовят машину к отправке на Итуруп морским транспортом», - рассказал представитель пресс-службы, добавив, что автомобиль доставят на остров на следующей неделе.

Ранее врачи Курильской ЦРБ побеседовали с президентом и признались, что новый автомобиль скорой помощи им бы не помешал. Губернатор Сахалинской области пообещал выполнить просьбу медиков.