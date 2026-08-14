СБУ пытается активно вербовать пенсионеров в Сумской области Фото: REUTERS.

Спецслужбы Украины предпринимают попытки вербовать пенсионеров в приграничных районах Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

«Украинские спецслужбы активно и безуспешно пытаются вербовать пенсионеров приграничных районов Сумской области», — рассказали силовики.

Кроме того, СБУ значительно увеличила тиражи региональной прессы, в которой имеется антироссийская пропаганда режима Владимира Зеленского.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщил, что Служба безопасности Украины на территории Молдавии вербует людей для совершения террористических действий на территории России.

Также ветеран «Альфы» Сергей Гончаров рассказал о методах вербовки украинскими спецслужбами.