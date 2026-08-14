Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире14 августа 2026 4:54

СБУ активно и безуспешно пытается вербовать пенсионеров в Сумской области: подробности

СБУ пытается активно вербовать пенсионеров в Сумской области
Анастасия СУТОРМИНА
СБУ пытается активно вербовать пенсионеров в Сумской области

СБУ пытается активно вербовать пенсионеров в Сумской области

Фото: REUTERS.

Спецслужбы Украины предпринимают попытки вербовать пенсионеров в приграничных районах Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

«Украинские спецслужбы активно и безуспешно пытаются вербовать пенсионеров приграничных районов Сумской области», — рассказали силовики.

Кроме того, СБУ значительно увеличила тиражи региональной прессы, в которой имеется антироссийская пропаганда режима Владимира Зеленского.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщил, что Служба безопасности Украины на территории Молдавии вербует людей для совершения террористических действий на территории России.

Также ветеран «Альфы» Сергей Гончаров рассказал о методах вербовки украинскими спецслужбами.