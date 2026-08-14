Обломки БПЛА повредили склад Wildberries под Тверью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ночной атаке беспилотников подвергся складской комплекс компании Wildberries, расположенный в Калининском округе Тверской области. В результате падения обломков дронов было зафиксировано повреждение стены здания. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

По его словам, возгорания на объекте удалось избежать — возникшее из-за падения обломков задымление было ликвидировано в кратчайшие сроки. В результате инцидента никто из сотрудников предприятия не пострадал.

«В результате ночного отражения атаки вражеских БПЛА обломками беспилотника повреждена стена складского помещения Вайлдберриз в Калининском округе. Возникшее задымление оперативно ликвидировано», — написал глава региона в «Максе».

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу экстренные и специальные службы, которые проводят необходимые мероприятия для обеспечения полной безопасности объекта.

Ранее об ударах по складским помещениям российских маркетплейсов высказался заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, киевский режим воюет не с Военными силами (ВС) России, а с мирными гражданами.