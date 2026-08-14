Один человек погиб, 10 пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки ВСУ 122 раза атаковали территорию Белгородской области. Под ударами оказались Белгород и 11 муниципальных округов региона. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В результате вражеских атак погиб один мирный житель в Белгородском округе. Еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Шуваев также сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы за сутки сбили и подавили 135 украинских беспилотников. Противник также совершил три артиллерийских обстрела и семь раз сбросил взрывные устройства с БПЛА. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

«Желаю всем пострадавшим как можно быстрее поправиться и вернуться к своим близким», — написал он в «Максе».