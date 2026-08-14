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НовостиПолитика14 августа 2026 6:02

ВС РФ с помощью БПЛА «Герань-4» поразили логистический центр под Киевом

ВС РФ поразили еще один объект, который использовался в интересах украинских военных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ с помощью БПЛА «Герань-4» поразили логистический центр под Киевом

ВС РФ с помощью БПЛА «Герань-4» поразили логистический центр под Киевом

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России с помощью реактивного беспилотника «Герань-4» поразили логистический центр в районе Броваров Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в российском военном ведомстве, объект использовался в интересах украинских военных.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили о нанесении удара по железнодорожной станции порта Измаил. В военном ведомстве отметили, что объект использовался для хранения и транспортировки военных грузов и горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ).