ВС РФ с помощью БПЛА «Герань-4» поразили логистический центр под Киевом Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России с помощью реактивного беспилотника «Герань-4» поразили логистический центр в районе Броваров Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в российском военном ведомстве, объект использовался в интересах украинских военных.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили о нанесении удара по железнодорожной станции порта Измаил. В военном ведомстве отметили, что объект использовался для хранения и транспортировки военных грузов и горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ).