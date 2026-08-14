США решили учиться у русских: Пентагон хочет сделать из своих THAAD российские С-400 Фото: Анна САДОВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пентагоне всерьез задумались над модернизацией своих противоракетных комплексов THAAD, взяв за основу концепцию российских мобильных систем С-400. Причиной стали колоссальные потери американских радаров в ходе недавних боевых действий на Ближнем Востоке, где иранские удары вывели из строя оборудование на сумму более 3 миллиардов долларов. Об этом сообщает американское издание MWM.

В США намерены сделать свои радары более подвижными, чтобы они могли работать в составе единой сети, как это давно реализовано в российских войсках. Теперь локаторы смогут передавать данные на удаленные пусковые установки, оставаясь в безопасности на значительном расстоянии от места запуска ракет.

Особый упор будет сделан на создание мобильной замены дорогостоящему радару AN/TPY-2, который является ключевым элементом системы THAAD.

Ранее Соединенные Штаты начали конфисковывать ракеты для комплексов Patriot, которые уже оплачены союзниками из Евросоюза. Это происходит на фоне истощения запасов боеприпасов на американских складах.