Риэлтор Иванова: спрос на новостройки в Подмосковье за июль упал на 10 процентов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Цены на новостройки в Московской области по итогам июля остались на прежнем уровне, обошлось без подорожаний. Объем предложения на первичном рынке Подмосковья сократился на 4%, а вот спрос просел на рекордные 10%.

Как рассказала сайту mk.ru аналитик рынка недвижимости Юлия Иванова, в среднем квадратный метр жилья в июле обходился покупателям в 224, 9 тыс. руб. (без изменений за месяц, +14% за год), а в апартаментах – 249,7 тыс. руб. (-8% за месяц, +13% за год).

Скидки обусловлены маркетинговыми акциями застройщиков. Самые дешевые апартаменты можно было купить в Балашихе – лот площадью в 17,5 кв. м. продавали за 3,9 млн руб., на втором месте Химки, там было предложение за 4,1 млн рублей, за эти деньги удавалось приобрести недвижимость площадь в 23,7 кв.м. А в Люберцах за объект в 18,6 кв. м. просили 4,8 млн руб.

Топ-3 самых доступных квартир по итогам июля был в Солнечногорске: 21,4 кв. м. за 3,3 млн руб., в Луховицах: 28,3 кв. м. за 3,8 млн руб. и Люберцах: 21,0 кв. м за 4 млн руб.

В свою очередь риэлтор Григорий Ваулин отметил, что в целом доля сделок с привлечением жилищных кредитов за июль сократилась на 3 п.п. до 68%. Заемщики не спешат брать ипотеку из-за высоких процентных ставок. Несмотря на то, что банки улучшили предложения на 0,2 п.п., ставка остается слишком дорогой и доходит 18,7%.