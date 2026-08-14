Диетолог Саломатина: 200 граммов помидоров в день безопасны, но не для всех Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Регулярное включение помидоров в рацион не всегда является безусловной пользой для организма. Поводом для дискуссии послужила работа итальянских исследователей, установивших, что шестинедельный курс питания с преобладанием томатов способствует сокращению жировых отложений в печени.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что угроза исходит не от самих плодов, а от объемов их потребления. Специалист привела аналогию с экстремальным изнурением: подобно тому, как непрерывный бег до полного истощения способен привести к летальному исходу, чрезмерное количество любой пищи несет скрытую угрозу.

В беседе с life.ru Соломатина пояснила, что 200 граммов продукта — это всего две некрупные единицы, которые в летний сезон являются стандартной повседневной порцией. Подобная норма абсолютно безопасна при условии отсутствия значительного превышения.

Эксперт уточнила, что выводы ученых касаются людей без хронических патологий, поскольку именно они выступают участниками подобных испытаний. Врач призвала стараться не превышать указанную норму, но даже употребление трех помидор в сутки не нанесет вреда. А что касается кетчупов, то допустимая норма не более 50 граммов, но при условии, что в продукте будет минимум соли и сахара.

Пациентам с тяжелыми патологиями почек необходимо минимизировать поступление щавелевой кислоты, которая содержится не только в томатах, но также в чае, шоколаде, какао-бобах и щавеле. При диагностированных гастрите или язвенной болезни органические кислоты, присутствующие в плодах, способны спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка. Кроме того, при желчнокаменной болезни выраженный желчегонный эффект овощей может вызвать смещение конкрементов.

Термически обработанные или вяленые плоды переносятся организмом легче.

Для получения пользы от летних овощей важно придерживаться простого количественного ориентира. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По словам врача, без вреда для здоровья в день можно съедать суммарно около 500 г помидоров и огурцов. Врач сориентировал, что это примерно два средних овоща. Эта норма позволит покрыть суточную норму клетчатки. А остальное лучше добирать за счет сезонной зелени, кабачков, болгарского перца, капусты, пишет Газета.ru.