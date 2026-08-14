Под Ростовом задержан возможный убийца 14-летней девочки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области произошла трагедия: в поселке Пригородный Красносулинского района была убита 14-летняя школьница. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По предварительным данным, в ходе конфликта 21-летний местный житель нанес несовершеннолетней множественные ножевые ранения, от которых она скончалась в больнице», — говорится в публикации.

Тело погибшей было обнаружено неподалеку от места нападения. Правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемого в совершении этого преступления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что похожий инцидент с поножовщиной недавно потряс и Ставрополье. В селе Большая Джалга 23-летний парень расправился с матерью девушки, которая ему приглянулась. На допросе задержанный пояснил, что женщина попросила его оставить дочь в покое, после чего он решился на убийство.