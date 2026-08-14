США продолжают обучать украинских военных, в том числе пилотированию F-16 Фото: REUTERS.

США продолжают программу обучения военнослужащих Украины, включая подготовку пилотов для американских истребителей F-16. Это следует из совместного доклада генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и USAID, представленного Конгрессу США.

В отчете, охватывающем период с 1 апреля по 30 июня 2026 года, говорится о продолжении обучения летчиков применению F-16. Кроме того, украинских военных обучили эксплуатации и обслуживанию бронемашин Bradley, БТР Stryker и РСЗО HIMARS.

За квартал американскую подготовку на базах в ФРГ, Испании, Польше, Румынии, США и на территории Украины прошли 575 военнослужащих. При этом данный показатель оказался примерно на 28,6% ниже по сравнению с предыдущим кварталом.

Напомним, в 2025 году Госдепартамент США одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины. Контракт включает обучение персонала, модернизацию самолетов, предоставление запчастей и наземного оборудования на сумму 310,5 млн долларов.

Тем временем украинские войска активно теряют эти истребители не только из-за ударов российской армии, но и из-за нештатных ситуаций на борту.