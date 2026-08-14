Стало известно, на ком женится Торнике Квитатиани

Super: невесте Торнике Квитатиани 20 лет, она учится на журналиста Фото: СОЦСЕТИ.

Накануне Торнике Квитатиани поделился, что в его жизни грядут перемены. Спортсмен, КВНщик и певец рассказал, что готов жениться, более того, уже сделал предложение своей возлюбленной.

Свадьба состоится совсем скоро и пройдет в традиционном грузинском стиле, на торжестве соберется вся родня. Но имя своей избранницы участник многих шоу предпочел пока не афишировать, но это уже не тайна.

Как сообщает Super, сердце спортсмена покорила 20-летняя Диана Кардава.

Девушка - грузинка по происхождению, она родилась в Калуге, а сейчас живет в Москве, учится в МГИМО на факультете международной журналистики.

В сентябре Диане исполнится 21 год, разница с Торнике действительно 13 лет, что еще раз подтверждает, что речь идет именно о ней. У спортсмена есть подписки в соцсетях на многих родственников девушки, это доказывает факт общения с семьей. А вот у самой Дианы страница в соцсетях закрыта.

У нее тоже есть опыт участия в шоу, когда ей было 17 лет, девушка принимала участие в проекте «Кондитер». Тогда девушка представила японский торт и хорошо запомнилась зрителям.

Предложение руки и сердца Диана получила в Париже, где отдыхала вместе с мамой. Она даже не догадывалась, что Торнике тоже прилетел во Францию и готов на решительный шаг.