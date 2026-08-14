NYP: в США ребенок под кокаином выпрыгнул из окна, пока мать лежала без сознания. Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOK PRESS

В США произошло очередное ЧП с ребенком, которого воспитывает мать-наркоманка. На этот раз 10 августа в штате Западная Вирджиния, в городке Фэрмонт, из окна второго этажа выпал 6-летний ребенок с аутизмом, пока мать под кокаином потеряла сознание. Об этом сообщает New York Post.

В службу спасения 911 позвонили соседи. Прибывшим полицейским мать мальчика, 30-летняя Стиви Тибодо, рассказала полицейским, что спала, когда ребенок сбежал. И даже показала замки с защитой от детей на дверях, которые, по ее словам, обычно удерживали ее ребенка с аутизмом от побегов.

Но правоохранители обратили внимание на окно, на котором не было решетки. К тому же правоохранители нашли белую тарелку с талонами на питание, приспособление для употребления наркотиков и белое порошкообразное вещество. Следователям Тибодо призналась, что употребляла кокаин и оставила тарелку с наркотиком в своем шкафу.

Ребенка, тем временем, доставили в больницу. Результаты анализов показали, что и у мальчика в крови был кокаин. Какие травмы получил малыш и в каком состоянии сейчас находится, не сообщается.

Оскандалившейся матери предъявили обвинение в пренебрежении родительскими обязанностями, повлекшем риск серьезных травм или смерти, и поместили в тюрьму Северного Центрального региона.

Ранее сообщалось, что в США мать наказала 6-летнего сына, надев на него наручники и натравив питбуля.

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ.