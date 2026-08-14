Переехавший в США Лагутенко продолжает зарабатывать в России: раскрыты доходы компании лидера «Мумий Тролль»

Компания уехавшего Лагутенко из «Мумий Тролль» заработала в России 39 млн рублей. Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

Музыкальная компания лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, переехавшего в США, получила почти 39 млн рублей чистой прибыли в России по итогам 2025 года. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Речь идет об ООО «Лагуна», которое занимается организацией творческих мероприятий, продюсерской деятельностью, продвижением музыкальных проектов и продажей музыкальных записей. Лагутенко владеет 9% компании, остальные доли принадлежат его матери и отчиму Елене и Федору Кибиткиным.

Выручка компании в 2025 году составила 44,7 млн рублей, а чистая прибыль — почти 39 млн рублей. По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 23,6 млн рублей. Тогда она составляла около 15,4 млн рублей, а выручка — 19,7 млн рублей.

Ранее Лагутенко продлил права на товарный знак до 2035 года и расширил линейку товаров. Он начал продавать ёлочные игрушки, носки и редкие кассеты. Некоторые позиции, включая старую коллекцию одежды 2023 года, остаются нераспроданными.