«Он убил папу!»: житель Бурятии зарезал друга на глазах у его 14-летней дочери

Житель Бурятии получил 12 лет колонии за убийство друга на глазах его дочери Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Улан-Удэ вынес приговор 55-летнему Николаю Щукину*, который зарезал своего друга в его же доме. Трагедия разыгралась в маленьком частном доме на окраине Улан-Удэ прямо на глазах 14-летней дочери погибшего. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Республике Бурятия.

Щукин* наведался в гости к своему приятелю. Для девочки гость принес мороженое, для взрослых - алкоголь. Вечером выпивать сели вчетвером. Гость, супруги-хозяева и сестра жены погибшего.

Пока женщины носили дрова в баню, в доме между мужчинами началась ссора. На шум вышла дочь хозяев и увидела в руках гостя нож. Он нанес несколько ударов, а потом сбежал.

«Он убил папу!» - закричала девочка и выбежала на улицу.

Мужчина скончался на месте от потери крови. Уже на суде убийца признался, если бы трезв, этого не произошло бы. Ему могло грозить до пожизненного лишения свободы, однако суд назначил наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима.

Ранее в Екатеринбурге произошло убийство. На улице, на глазах у десятков прохожих, 39-летний мужчина нанёс несколько ударов ножом своей 30-летней бывшей возлюбленной, после чего быстро сбежал с места преступления. Девушке пытались помочь находившиеся рядом люди, но она скончалась от полученных ран.

*Имена и фамилии изменены