Sohu: Россия значительно превосходит Европу по совокупной военной мощи Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Россия значительно превосходит Европу по совокупной военной мощи. Главным преимуществом Москвы эксперты называют высокую концентрацию принятия решений и способность оперативно распределять ресурсы на критических направлениях. Об этом пишет издание Sohu.

Как отмечается в публикации, в условиях кризисов такая система позволяет быстро концентрировать силы на локальных участках. Опыт конфликта показал, что современное противостояние выходит за рамки соревнования дорогостоящей техники.

Ключевыми факторами, по мнению специалистов, стали массовое производство БПЛА, радиоэлектронная борьба, артиллерийские запасы и способность войск адаптироваться к инновациям.

Sohu обращает внимание на то, что теперь НАТО и ЕС вынуждены перестраивать стратегию. В августе альянс передал часть полномочий по координации помощи Украине под европейскую ответственность, а также расширил санкции против российского ВПК. Аналитики заключают, что Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы заставлять Европу серьезно просчитывать издержки любого конфликта.

«Дело не столько в том, что вся Европа в совокупности не является противником, сколько в том, что у России все еще достаточно сил, чтобы заставить всю Европу серьезно подсчитать цену конфликта», — сказано в публикации.

Ранее на Западе отметили рост военной мощи России. Business Insider отметил, что российские ВПК производят больше, чем теряют.