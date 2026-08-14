Компенсация стоимости полиса ОСАГО инвалидам: как получить

Соцфонд: люди с инвалидностью могут получить компенсацию стоимости полиса ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Люди с инвалидностью имеют право на возврат средств, потраченных на полис ОСАГО. Для этого им нужно предоставить медпоказания к покупке авто в индивидуальной программе реабилитации. Об этом Социальный фонд России сообщил на платформе «Макс».

«Компенсацию можно получить, если в индивидуальной программе реабилитации или абилитации есть медицинские показания к приобретению транспорта. Соцфонд оформит ее беззаявительно, если при заключении договора ОСАГО в нем был указан СНИЛС лица с инвалидностью», - следует из поста.

Если необходимые данные отсутствуют, оформить компенсацию можно самостоятельно. Это делается через портал «Госуслуги», обратившись в клиентскую службу СФР или МФЦ.

На принятие решения о выплате уходит пять рабочих дней, столько же времени требуется для перевода денежных средств.

В фонде также уточнили, что претендовать на выплату может гражданин, который выступает страхователем машины либо ее владельцем с правом управления. Возмещение положено по действующему на момент обращения полису, где фигурирует не более трех водителей, включая самого человека с инвалидностью или его официального представителя.

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