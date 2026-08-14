«Проверено в Арктике»: губернатор Александр Цыбульский предложил создать национальный полигон по апробации технологий для Севера в Поморье

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

На пленарной сессии четвёртого форума «Арктика – Регионы» глава Архангельской области Александр Цыбульский выступил с инициативой придать региону статус пилотной зоны для обкатки передовых технологий, предназначенных для работы на Крайнем Севере, а также для отработки новых решений для привлечения частного капитала. Ключевым пунктом его выступления стало предложение организовать на базе области национальный испытательный полигон, где разработчики смогут пройти полный цикл проверки своих продуктов — от разработки до полноформатных тестов в климатических реалиях Русского Севера.

Инфраструктурная база для такого проекта уже сформирована. В распоряжении потенциальных резидентов — акватория Белого моря с её характерным ледовым режимом, действующие портовые мощности, судостроительные верфи и серьёзный научный потенциал Северного Арктического федерального университета. На этой площадке планируется тестировать широкий спектр новаций: интеллектуальные системы автономного судовождения, морские дроны, алгоритмы искусственного интеллекта для навигации и мониторинга, портовую робототехнику, современные композитные материалы, а также цифровые двойники транспортных артерий. В стенах САФУ уже ведутся изыскания в области беспилотных катеров и нейросетевых моделей для морского применения, а в перспективном кампусе «Арктическая звезда» заложены образовательные модули, ориентированные на судостроительную отрасль и цифровизацию Северного морского пути.

По убеждению Александра Цыбульского, суровая арктическая действительность выступает наилучшим экзаменатором для высокотехнологичных изделий.

«Если решение доказало свою работоспособность здесь, это серьезное конкурентное преимущество и на других рынках», – акцентировал губернатор.

В развитие этой идеи губернатор предложил в перспективе учредить специальный знак качества «Проверено в Арктике», который бы присваивался продуктам, успешно завершившим полный цикл испытаний.

Вторая важная часть выступления касалась модернизации инвестиционной модели для Заполярья. На сегодняшний день Архангельская область уже демонстрирует высокие результаты по числу резидентов в арктической экономической зоне. В экономику региона вложено свыше 59 миллиардов рублей частных инвестиций, создано более пяти тысяч рабочих мест. Однако, как заметил Александр Цыбульский, для перехода на новый уровень одних налоговых льгот становится недостаточно — требуется подкрепление их готовыми инженерными решениями и современными финансовыми схемами.

«Для крупного инвестора в Арктике критично не только количество льгот. Не менее важно, сколько времени пройдет от решения об инвестициях до запуска производства. Поэтому нужны готовые площадки с энергетикой, дорогами, железнодорожным доступом и инженерными сетями», – подчеркнул глава области.

Регион предлагает проработать концепцию Арктического промышленно-логистического хаба, который будет интегрирован с морским портом Архангельск, перспективным глубоководным участком и железнодорожной сетью. Кроме того, область готова выступить полигоном для так называемого «арктического инвестиционного конвейера» — механизма, при котором проекты доводятся до полной инвестиционной зрелости, включая сформированную грузовую базу, просчитанные денежные потоки, долгосрочные контрактные обязательства, прозрачную систему распределения рисков и чёткую модель возврата вложенного капитала. В качестве инструментов финансирования предлагаются проектное кредитование, государственно-частные концессии, облигационные займы и другие рыночные продукты.

– Нам необходимо научиться не просто искать финансирование для Арктики, а превращать арктические проекты в понятный инвестиционный продукт. Это позволит привлечь к их реализации более широкий круг частных и институциональных инвесторов, – резюмировал Александр Цыбульский.

Все успешные наработки, апробированные в Поморье, впоследствии предлагается тиражировать на остальные субъекты, входящие в Арктическую зону Российской Федерации.