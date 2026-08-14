В Бельгии заключенный умолял отрезать ему ноги после попытки побега: что случилось

В Бельгии заключенный застрял в потолке и попросил ампутировать ему ноги. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Необычная попытка побега в бельгийской тюрьме Лантен завершилась полным провалом. Двадцатилетний заключенный, отбывающий пятилетний срок, не смог покинуть стены исправительного учреждения через систему технических коммуникаций в подвесном потолке. Об этом сообщает телеканал RTL.

Как уточняется, воспользовавшись визитом в медицинский блок, молодой человек забрался по радиатору наверх. Однако план сорвался. Беглец застрял в узкой шахте и не смог сдвинуться с места.

Операция по спасению затянулась на полтора часа. Испытывая панику, заключенный начал терять терпение и умолял прибывших пожарных отрезать ему ноги. Однако до столь радикальных мер не дошло. Спасатели все-таки смогли аккуратно разобрать часть конструкции и извлекли беглеца целым и невредимым.

Ранее сайт KP.RU собрал истории самых дерзких побегов из знаменитых тюрем. Заключенные проявляли недюжинную изобретательность в попытке оказаться на воле.