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НовостиПолитика14 августа 2026 8:10

Лавров прокомментировал возможность завершения СВО на нынешней линии соприкосновения

Лавров исключил остановку конфликта по линии соприкосновения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров прокомментировал возможность завершения СВО на нынешней линии соприкосновения

Лавров прокомментировал возможность завершения СВО на нынешней линии соприкосновения

Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ИС «Вести» заявил, что остановку украинского конфликта по нынешней линии соприкосновения нельзя рассматривать как вариант урегулирования.

По словам главы внешнеполитического ведомства, такой сценарий перечеркнул бы подвиг дедов и прадедов, которые победили нацизм. Лавров подчеркнул, что при обсуждении будущего конфликта необходимо учитывать исторические уроки и причины, которые привели к нынешнему противостоянию.

«Речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня — у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», — сказал он в интервью «Вестям».

Ранее Лавров перечислил, что должно быть в мирном соглашении с Украиной. Министр иностранных дел рассказал о пяти пунктах в соглашении с Украиной, без которых мира не будет.