Лавров прокомментировал возможность завершения СВО на нынешней линии соприкосновения Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ИС «Вести» заявил, что остановку украинского конфликта по нынешней линии соприкосновения нельзя рассматривать как вариант урегулирования.

По словам главы внешнеполитического ведомства, такой сценарий перечеркнул бы подвиг дедов и прадедов, которые победили нацизм. Лавров подчеркнул, что при обсуждении будущего конфликта необходимо учитывать исторические уроки и причины, которые привели к нынешнему противостоянию.

«Речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня — у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», — сказал он в интервью «Вестям».

Ранее Лавров перечислил, что должно быть в мирном соглашении с Украиной. Министр иностранных дел рассказал о пяти пунктах в соглашении с Украиной, без которых мира не будет.