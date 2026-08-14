Лавров: РФ хочет услышать реакцию Сербии на слова журналиста Мартенса о русских Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия хотела бы услышать реакцию Сербии на слова журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса об убийстве русских. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Вестям».

Инцидент произошел 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича в Белграде. Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». По словам Лаврова, этот вопрос застал сербского лидера врасплох.

«Насчет этой ситуации, когда на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александара Вучича этот вопрос прозвучал. Я видел, что президент Сербии Александар Вучич просто опешил. Конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию», — отметил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что Мартенс недостоин занимать должности в СМИ и тем более работать в правительственном аппарате. После случившегося в интернете появилась петиция с требованием уволить журналиста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова недопустимыми и преступными.

Немногим ранее Вучич заявил, что Сербия не перешла на сторону Украины против России после визита Зеленского в Белград. Сербский лидер напомнил, что страна по-прежнему не присоединилась к антироссийским санкциям. Он также отверг обвинения оппозиции в изменении внешнеполитического курса Белграда.