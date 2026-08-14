ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов Фото: REUTERS.

Министерство обороны Российской Федерации подвело итоги недели в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщается, в результате активных и решительных действий подразделений Вооруженных сил (ВС) России под контроль нашей армии перешло восемь населенных пунктов.

Российскими войсками нанесены результативные удары по объектам инфраструктуры украинских морских портов, которые использовались для хранения и логистики военных грузов.

Кроме того, за неделю средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 16 реактивных снарядов системы HIMARS, восемь ракет «Фламинго», пять противокорабельных ракет «Нептун», а также 7 078 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.