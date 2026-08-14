Пожилого американца выгнали из хосписа за то, что он слишком медленно умирал

В США пожилого американца Майка Сэлмона выписали из хосписа из-за того, что он слишком долго не умирал. Фото: nimito/Shutterstock/Fotodom

В США пожилого американца Майка Сэлмона выписали из хосписа из-за того, что он слишком долго не умирал. Об этом рассказала его жена, журналистка Ким Кларк, в материале KFF Health News, опубликованном CBS News.

В январе Сэлмон восстанавливался после трех операций из-за аневризм аорты и сепсиса, когда врачи обнаружили у него еще одну потенциально смертельную аневризму. Для лечения требовались еще две тяжелые операции, однако мужчина отказался от них. Медики предполагали, что без вмешательства ему осталось несколько недель, после чего пациента перевели под хосписную помощь.

«Больше никаких операций», — заявил Сэлмон.

Однако состояние мужчины стало улучшаться. К началу мая его раны зажили, он набрался сил и снова начал заниматься садом, играть в бридж и готовить пироги. В итоге хоспис выписал американца, поскольку врачи больше не могли подтвердить, что ему осталось жить менее шести месяцев. Ежегодно по этой причине хосписы в США покидают около 6% пациентов.

Ранее KP.RU писал, что в Екатеринбурге детский хоспис получит 56,6 млн рублей на помощь пациентам с паллиативным статусом. До конца 2026 года на базе больницы Нижнего Тагила также планируют создать отделение на десять мест. Сам хоспис ежегодно оказывает помощь примерно 450 пациентам.