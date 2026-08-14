Звезда «Универа» Виталий Гогунский попал под блокировку на Украине: закрыли его YouTube-канал

На Украине заблокировали YouTube-канал актера из сериала «Универ» Гогунского. Фото: Sergey Elagin/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины заблокировали YouTube-канал российского актера Виталия Гогунского, который прославился благодаря роли Кузи в сериале «Универ». Об этом сообщил центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В ведомстве добавили, что всего под блокировку попало 12 каналов. Среди них, в том числе, YouTube-каналы российского писателя Германа Садулаева, нескольких журналистов, фонда «Близкие люди» и бывшего депутата Украины.

Напомним, в июле этого года украинские власти ограничили доступ к YouTube-каналам семи известных российских артистов. Среди них — Николай Басков, Стас Михайлов, Александр Розенбаум, Лолита Милявская, Ани Лорак, Ольга Бузова и Анна Седакова.

Российские артисты регулярно попадают под ограничения в Незалежной. Так, певца Филиппа Киркорова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Кроме этого, накануне сайт пополнил свою базу, включив российских актрис Дарью Галиаскарову и Ольгу Демидову.