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НовостиПолитика14 августа 2026 8:54

ВС РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов по предприятиям ВПК и логистике ВСУ

В Минобороны рассказали об ударах по предприятиям ВПК и логистическим центрам ВСУ за неделю
Марк СОКОЛОВ
Удары наносились с 8 по 14 августа

Удары наносились с 8 по 14 августа

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России за неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились с 8 по 14 августа. Целями стали предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовали ВСУ.

«(Также поражены - прим. ред.) военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сообщении ведомства.

Немногим ранее ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. Для атаки применялось высокоточное оружие наземного базирования. В Минобороны РФ сообщили о поражении назначенных объектов.