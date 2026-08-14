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НовостиПолитика14 августа 2026 9:38

Захарова: мир на Украине возможен только при искоренении первопричин конфликта

Захарова отметила, что позиция РФ по Украине не изменилась
Марк СОКОЛОВ
Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Урегулирование кризиса на Украине возможно только при условии устранения его первопричин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на участившиеся международные призывы к прекращению огня и урегулированию ситуации. При этом позиция Москвы по этому вопросу не изменилась.

«Устойчивое, долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только при условии искоренения его первопричин», — подчеркнула Захарова.

Среди таких причин представитель МИД назвала угрозы безопасности, возникшие из-за расширения НАТО на восток, и попыток втянуть Украину в альянс. Еще одним условием она назвала гарантии соблюдения прав русского и русскоязычного населения на территориях, остающихся под контролем Киева.

Немногим ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва остается открытой к переговорам по Украине. По его словам, для продвижения диалога Западу необходимо занять конструктивную позицию. Дипломат также связал перспективы переговоров с устранением первопричин конфликта.