Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Брянской области, он погиб на месте

Украинский беспилотник атаковал велосипедиста в белгородском селе Замостье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

При атаке украинского дрона погиб мирный житель Белгородской области, который в тот момент ехал на велосипеде. Мужчина погиб сразу же. Об этом заявил региональный оперштаб в мессенджере «Макс».

«В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал велосипедиста. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования семье погибшего», - следует из публикации.

Также в оперштабе отметили, что по всей территории региона фиксируются множественные разрушения из-за ударов ВСУ. Так, например, в районе села Никольское от удара БПЛА уничтожен автомобиль. В городе Шебекино поражены две машины.

А вот в населенном пункте Белянка два вражеских беспилотника атаковали завод. В итоге загорелось складское помещение. Пожар удалось быстро ликвидировать.

На днях ВСУ снова напали на Курскую область. Противник с помощью БПЛА ударил по административному зданию в поселке Хомутовка. На месте погибла молодая девушка.