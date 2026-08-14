17-летним жителям Березовского грозит 6 лет за покушение на убийство закладчицы

На спине пострадавшей вырезали надпись ножом. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге прокуратура запросила по 6 лет колонии для двух 17-летних жителей Березовского. Их обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетней девушки, совершенном с особой жестокостью группой лиц из корыстных побуждений, пишет «КП-Екатеринбург».

По версии следствия, в ноябре 2025 года Андрей и Владимир (имена изменены. – Прим.ред.) избили 17-летнюю Полину. Они заставили жертву раздеться на снегу, сломали ей кисть и вырезали на спине название наркомаркета, снимая все на видео. После экзекуции пострадавшая добралась до кафе, где ей вызвали помощь.

Врачи диагностировали у девушки черепно-мозговую травму, сотрясение, гематомы и резаные раны.

После задержания в телефоне одного из парней нашли видео с пытками девушки.

На суде нападавшие принесли ей извинения.

Однако Полина не поверила в их искренность: — Один был искренним, второй — читал по бумажке. Это же просто выступление «для галочки». Я в такое не верю.

Дело слушается в закрытом режиме. Приговор огласят 17 августа.