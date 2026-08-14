Стало известно имя нового президента РАМТа Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Министр культуры России Ольга Любимова объявила о кадровых изменениях в Российском государственном академическом молодежном театре. Новым президентом учреждения стал известный режиссер Алексей Бородин. Об этом глава ведомства написала в Telegram-канале.

Любимова напомнила, что Алексей Бородин посвятил этому театру более четырех десятилетий. Все это время он оставался бессменным художественным руководителем коллектива. При этом за долгую карьеру он был удостоен множества государственных наград, включая звание народного артиста РСФСР и престижную Государственную премию имени Станиславского.

Также в активе нового президента есть Премия Президента РФ в области литературы и искусства, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почета. Теперь его основная задача сместится с текущего руководства постановками на стратегическое развитие театра. Пост художественного руководителя РАМТа перешел к Марине Брусникиной.

Марина Брусникина пришла в театр в качестве главного режиссера еще в 2023 году и теперь получила повышение. Любимова подчеркнула, что новая худрук является заслуженной артисткой России и лауреатом Правительственной премии.

Напомним, что в начале августа руководитель Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский был освобождён от должности.