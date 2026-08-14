Бельгия впервые за год стала главным в Европе покупателем газа у РФ

Бельгия в июне впервые почти за год стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Фото: sdf_qwe/Shutterstock/Fotodom

Бельгия в июне впервые почти за год стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Это следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.

За месяц страна увеличила импорт газа из России на 27%. В годовом выражении объем закупок вырос в 1,8 раза и достиг 268 млн евро.

При этом весь закупленный Бельгией российский газ пришелся на сжиженный природный газ (СПГ). Последний раз страна занимала первое место среди покупателей российского газа в ЕС в июле 2025 года.

Немногим ранее сообщалось, что в первой половине 2026 года европейские страны закупили рекордные объемы СПГ с российского проекта «Ямал СПГ». Поставки достигли 9,89 млн тонн, что на 18% больше, чем годом ранее. Среди основных покупателей также назывались Франция, Бельгия и Испания.