Робби Уильямс сообщил, что у него диагностировали аутизм Фото: REUTERS.

Знаменитый британский певец Робби Уильямс сделал неожиданное признание. 52-летний артист сообщил, что у него диагностировали аутизм.

По его словам, это открытие стало для него своего рода облегчением, позволяющим лучше понять свое поведение. «Теперь это моя карта освобождения из тюрьмы», — иронизирует Уильямс, отмечая, что использует диагноз как оправдание для своих странных или эксцентричных поступков.

Артист признался, что долгие годы борется с навязчивыми мыслями, которые ранее связывал с синдромом «внутреннего Туретта» и уже известным ему СДВГ. В качестве примера он привел случай в самолете, когда его охватил страх, что навязчивые мысли могут привести к авиакатастрофе.

Чтобы справляться с паникой, Уильямс активно тренирует мозг, направляя энергию в творчество и создание необычных образов. Несмотря на успех, гастроли даются музыканту нелегко. Он честно признается, что испытывает ужас перед живыми выступлениями, вынужденно «маскируясь» под уверенного исполнителя.

Ранее Уильямс рассказал, что у него диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. Он также неоднократно проходил реабилитацию из-за проблем с наркотиками и алкоголем.