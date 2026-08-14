США заставили членов НАТО пройти опрос: о чем спрашивали в анкете Фото: REUTERS.

США требуют от членов НАТО публично одобрять политику Дональда Трампа, иначе Вашингтон может сократить военную поддержку альянса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ, разосланный союзникам.

Американцы разослали партнёрам опросник, чтобы выяснить, насколько те лояльны нынешней администрации. В анкете спрашивают, оказывали ли страны публичную поддержку внешней политике США и вводили ли ограничения на использование американских баз.

Также Вашингтон хочет знать, закупают ли государства продукцию американских оборонных фирм и выступали ли против правил, мешающих контрактам с США. Вопросы касаются и военных операций в Иране и Венесуэле, которые проводились без согласования с НАТО.

Союзники восприняли этот шаг как попытку принуждения к идеологической преданности в обмен на безопасность. Они опасаются, что такой подход подорвёт трансатлантические отношения, сложившиеся после Второй мировой войны.

Анкета появилась в ходе шестимесячного обзора военного присутствия США в Европе, который завершится к декабрю. Партнёры уже готовятся к возможному выводу войск и сокращению ресурсов, включая бомбардировщики и корабли.

Ещё в июле Дональд Трамп заявил, что разочарован НАТО, обвинив союзников по альянсу в недостаточном вкладе в коллективную безопасность.