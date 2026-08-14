Госдолг Италии достиг побил новый рекорд, превысив 3,2 трлн евро

За месяц задолженность выросла на 26,2 млрд евро и достигла 3,207 трлн евро Фото: EAST NEWS.

Государственный долг Италии в июне обновил исторический максимум и превысил 3,2 трлн евро. Об этом свидетельствуют данные Банка Италии.

За месяц задолженность выросла на 26,2 млрд евро и достигла 3,207 трлн евро. Рост связан в том числе с потребностями государственного сектора в финансировании на 13,3 млрд евро и увеличением ликвидных средств казначейства на 9,8 млрд — до 61,7 млрд евро.

При этом налоговые поступления в итальянский бюджет в июне составили 43,2 млрд евро. Это на 1,3% меньше, чем за тот же месяц 2025 года. За первое полугодие показатель, напротив, вырос на 1,4% — до 261 млрд евро.

Одновременно доля госдолга, находящегося у Банка Италии, снизилась с 17,2% до 16,7%. Доля задолженности у иностранных держателей по последним доступным данным выросла до 35,9%.

В начале августа стало известно, что процентные расходы Италии в 2026 году могут почти вдвое превысить ее оборонный бюджет. Их соотношение оценивается в 193%. При этом госдолг страны превышает 100% ВВП.