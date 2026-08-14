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НовостиВ мире14 августа 2026 10:29

Мать до смерти нагрела 3-месячную дочь феном и получила шесть лет тюрьмы

В Британии суд дал шесть лет матери, до смерти нагревшей трёхмесячную дочь феном
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
В Британии суд дал шесть лет матери, до смерти нагревшей трёхмесячную дочь феном

В Британии суд дал шесть лет матери, до смерти нагревшей трёхмесячную дочь феном

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Шотландии суд приговорил 28-летнюю Кортни Гартшор к шести годам тюрьмы за гибель трёхмесячной дочери. Женщина направила на малышку поток горячего воздуха из фена, что вызвало смертельное перегревание головы и тела. Об этом пишет Metro.

Трагедия случилась 30 сентября 2023 года в городе Питерхед. Прибывшие медики не смогли спасти девочку — она скончалась на месте.

В июле суд Абердина признал Гартшор виновной в непредумышленном убийстве. Как выяснилось, в тот вечер мать употребляла алкоголь, оставшись с ребёнком одна.

Полицейский инспектор Джеймс Калландер назвал произошедшее невероятно тревожным случаем. Сыщик поблагодарил коллег и местных жителей за помощь в сборе улик, которые позволили добиться обвинительного приговора.

Ранее KP.RU рассказывал, как 69-летняя женщина убила своего 42-летнего сына, замуровала тело в стену и несколько недель притворялась им для окружающих. Её задержали и приговорили к пожизненному заключению.