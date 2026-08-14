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НовостиПолитика14 августа 2026 10:49

В базу «Миротворца» добавили 11-летнего мальчика из России: чем ребенок не угодил украинцам

В базу «Миротворца» добавили 11-летнего мальчика из России за помощь ВС РФ
Арина СЕРОВА
Поводом послужил факт того, что ребенок передал российским военнослужащим принтер и беспилотный летательный аппарат

Поводом послужил факт того, что ребенок передал российским военнослужащим принтер и беспилотный летательный аппарат

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация украинского сайта «Миротворец» добавила в свою базу 11-летнего мальчика из России за помощь российским войскам. Данная информация опубликована на платформе.

Платформа обвинила несовершеннолетнего в финансировании ВС России, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для этого послужил факт того, что ребенок передал российским военнослужащим принтер и беспилотный летательный аппарат.

Стоит отметить, что в «Миротворец» попадают не только дети, но и политики, писатели, юристы и другие личности, не угодившие администрации сайта.

Так, недавно в эту базу попала предпринимательница и руководитель Wildberries Татьяна Ким. Ее обвинили в открытой поддержке России. Нужно учесть и то, что ВСУ стали активно наносить удары по складам маркетплейса, в результате чего погибают мирные люди.